Baba Tandian crache la vérité sur le limogeage d’Adidas

Invité sur « Rfm matin », l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Baba Tandian, s’en est violemment pris à la fédération et à la direction technique, sur le remplacement du coach Abdou Rakhmane Ndiaye « Adidas » par Moustapha Gaye, à quelques semaines de la Coupe du monde qui se tiendra en Chine. »

« On lui a donné le contrat le lundi pour qu’il le lise, et le mardi on l’a dégommé. La fédération cherchait toujours comment se débarrasser de lui. C’est le soir qu’on lui a envoyé un message pour lui notifier son renvoi. Et c’est sa femme qui le lui a appris », révèle Baba Tandian. Il poursuit : « Le plus grave est qu’il devait prendre les joueurs le mercredi pour une séance d’entraînement.Cette fois-ci, la fédération a fait du grand banditisme. »

Cependant, il reconnaît que: « Tapha Gaye est un très bon entraîneur. Mais je ne suis pas d’accord sur leur procédé. Ils devaient prendre Tapha comme directeur technique et Adidas comme coach, et mettre tous les moyens à sa disposition. »