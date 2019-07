Urgent: accident mortel sur l’autoroute Ila Touba

Un accident mortel s’est produit hier dans la nuit sur l’autoroute Ila Touba précisément entre Bambey et Diourbel. Un véhicule 406 provenant de Dakar a perdu le contrôle aggravé par un excès de vitesse et la pluie, l’un de ses pneus a explosé. Selon notre informateur sur place il y aurait 3 morts dont le chauffeur et des blessés graves . Le véhicule avait à bord 5 passagers. La gendarmerie et les sapeurs pompiers sont restés longtemps sur les lieux pour secourir les victimes Info à suivre

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn