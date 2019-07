Une grande réforme en vue dans le secteur de la boulangerie

le ministre du commerce Aminata Assom Diatta a annoncé lors d’un face à face avec la pressede une réforme visant à assainir le secteur. « Notre objectif est de parvenir à assainir le secteur de la boulangerie. Il a déjà été élaboré un projet de décret et un projet d’arrêté d’application qui apportent des innovations en terme de réglementation de l’accès à la profession, la formalisation des relations entre boulangers et distributeurs, le renforcement des exigences d’hygiènes et de salubrité et d’information du consommateur », a dit le ministre du commerce.