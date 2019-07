UGB : 4 délégués d’étudiants retranchés pour « indispline »

Quatre étudiants, membres de la Coordination des étudiants de Saint-Louis ont été «définitivement exclus» de l’institution pour «indiscipline». La mesure a été prise ce lundi 29 juillet par la commission de discipline de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Il s’agit de deux délégués de l’Ufr CRAC, un de l’UFR S2ATA et un autre de la Commission sociale.

Ils se sont rendu maître par les événements du mardi 10 avril dernier, jour où des étudiants ont fait irruption dans le bureau du recteur et y ont déversé des eaux usées en proférant des menaces de mort et des injures á l’encontre de ce dernier avant de prendre en otage. Le lendemain, l’Assemblée de l’université s’est réunie à la plus haute instance de l’institution, avant de demandé «la traduction devant le Conseil de discipline des étudiants identifiés et de tous les membres de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) qui ont dirigé le mouvement».

Elle avait également invité toutes les autorités universitaires et étatiques à «ne plus avoir comme interlocuteurs les étudiants se réclamant de la CESL». Ce qui a été fait. En attendant la suite à donner à la plainte déposée par le Recteur sur la table du procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Saint-Louis.