Divers sujets font le menu de la presse du mercredi, parmi lesquels l’interpellation du journaliste-consultant Adama Gaye, accusé d’offense au chef de l’Etat.

De nombreux quotidiens se font l’écho de la réaction du garde des Sceaux Malick Sall relativement à cette affaire, le ministre de la Justice se disant à ce sujet « déterminé à protéger les institutions », selon Le Soleil.

Adama Gaye avait été arrêté lundi par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est poursuivi pour « diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs » et « offense au chef de l’Etat ».

Le journaliste-consultant avait d’abord été placé en garde-à-vue avant d’être déféré au parquet mais n’a pas fait face au procureur. Il a fait l’objet d’un retour au parquet, indique Le Soleil, faisant observer que sur sa page Facebook, le journaliste « s’attaque souvent au président de la République ou à sa famille ».

Le Soleil, citant le ministre de la Justice, annonce qu’une information judiciaire a été ouverte dans cette affaire évoquée par la plupart des journaux, en mettant en exergue la réaction du garde des Sceaux.

« J’assume totalement ma responsabilité dans cette affaire », dit Malick Sall dans des propos relayés par Vox Populi, lesquels se retrouvent également à la une de Sud Quotidien et du journal Le Quotidien notamment.

« L’Etat ne permettra plus à quiconque, quel que soit son statut, de fouler au pied les institutions », ajoute-t-il en première page du premier des trois journaux cités.

« L’étau se resserre autour de Adama Gaye » (Walfquotidien), même si son avocat, Me Khoureyssi Bâ, s’est opposé à son inculpation « nocturne », mardi, selon Le Témoin quotidien.

L’Observateur note en tout cas qu’à la Division des investigations criminelles (DIC), Adama Gaye « ravale ses posts » et annonce une plainte contre X.

Malgré cette affaire et les proportions qu’elle pourrait prendre, la politique ne semble pas avoir perdu tous ses droits dans les quotidiens.

Le Quotidien évoque ainsi le rapprochement entre les leaders du Parti démocratique sénégalais (PDS) et PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Me Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko, qui « veulent faire front pour faire respecter le calendrier républicain ».

« Mais en même temps, souligne le même journal, Wade et Sonko s’éloignent du Front de résistance nationale qui participe au dialogue » national initié par le président Macky Sall.

Sud Quotidien juge que le leader de PASTEF, candidat malheureux à la présidentielle de février dernier, se trouve ainsi « rattrapé par la réalité politique ».

En initiant des discussions avec Me Wade, considéré comme une « bête politique », Ousmane Sonko, « le +technocrate+ +antisystème+ semble avoir revu à la baisse ses principes politiques de départ », écrit le journal.

Au sujet des retrouvailles au Parti socialiste (PS), Le Témoin quotidien tente d’expliquer « pourquoi les dissidents veulent revenir dans la maison du père ». Le journal y voit en toile de fond, « les prochaines élections locales et la volonté de certains maires de r