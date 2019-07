Lourdement endetté, Ronaldinho est poursuivi par la justice brésilienne

La justice brésilienne a confisqué le passeport de Ronaldinho – qui ne peut donc plus sortir du pays – et réclame à l’ancien international la somme de 2,2 millions d’euros, correspondants à une amende non-payée pour des infractions environnementales.

Ronaldinho est en effet coupable d’avoir construit illégalement, avec l’aide de son frère, un bâtiment ainsi qu’une plate-forme de pêche dans la zone environnementale protégée du lac Guaiba, près de Porto Alegre. En 2012, la justice brésilienne avait ordonné la destruction des constructions et imposé une amende pour les dégâts provoqués et l’absence d’autorisation. Cependant, au moment de saisir les comptes de Ronaldinho et son frère, elle n’avait trouvé que six euros. D’après les médias brésiliens, la préfecture de Porto Alegre réclame également à l’ancien joueur du Barça 2,3 millions d’euros de taxes foncières et de frais de ramassages d’ordures.