Les Laobés du Sénégal «condamnent» Adama Gaye…

Face à la presse, hier, les Laobés du Sénégal réunis autour d’une grande structure, la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, se sont prononcés sur l’actualité judiciaire marquée par l’affaire dite «du journaliste Adama Gaye». Bara Sow et Cie qui ont déploré l’attitude de l’homme des médias, ont demandé l’application dans toute sa vigueur et rigueur de la loi contre l’auteur effronté de cette incartade : «Nous déplorons l’attitude du journaliste –consultant Adama Gaye. La liberté de presse, d’opinion ne signifie se mêler sur la vie privée des gens. Il est allé jusqu’à inventer des inepties, des propos postichés sur la personne de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ce dernier incarne l’institution suprême de notre nation et, à cet égard, il mérite respect et considération », s’est expliqué le chef de file des Laobés du Sénégal. Bara Sow de plaider la criminalisation de l’article 80 de la Constitution : « Aujourd’hui, il faut qu’on aille à la criminalisation de ces écarts de langage extrêmes. Nous demandons au Garde des Sceaux Ministre de la Justice de prendre toutes responsabilités. Ces faits ne doivent pas rester impunis», souhaite ce Conseiller du Président Sall

Au terme de cette rencontre avec la presse, Bara Sow a annoncé une grande tournée nationale et internationale de sa fédération, non sans revenir sur la prochaine Foire artisanale prévue à Milan, en Italie. Il confirme également la tenue, cette année, de la Grande Nuit du Malaw.