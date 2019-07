« Le risque, aujourd’hui, c’est l’empêtrement de la liberté d’expression au Sénégal… » Me Assane Dioma Ndiaye

A la suite de son arrestation ce lundi, Adama Gaye a fait face au procureur, ce mardi. Une arrestation qui fait grincer des dents. Ce, du fait, surtout, de l’article 80 du Code pénal évoqué par les enquêteurs. A cet effet, Me Assane Dioma Ndiaye déplore que « C’est un article qui ne se justifie plus. Quelle que soit la gravité des propos qui ne sont pas accompagnés de violence physique ou d’atteinte aux institutions, parler d’actes de nature à compromettre la sécurité publique, par rapport à des faits qu’on reproche à un journaliste, cela pourrait aller au-delà de la rationalité et dénierait toute légitimité à d’éventuelles poursuites. On assiste, dès lors, à l’injustice de la justice. Même à supposer qu’elle soit légitime ».

Président de la Ligue sénégalaise des droits humains en même temps Avocat , est joint par Seneweb, estime qu’autant on peut reprocher à Adama Gaye des propos qui suscitent de la démesure, autant on peut, s’il y a injustice de la justice, relever qu’il y a démesure de la part de la justice ».

Sur l’affaire Guy Marius Sagna, nous nous sommes prononcés de manière radicale. Mais sur l’affaire Adama Gaye » nous attendons de voir s’il y a matérialité des faits. Il est important que l’on n’aille pas au-delà de ce qui est permis et de ce qui est nécessaire », précise l’avocat.