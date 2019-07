Le Dg de la BRM annonce des poursuites judiciaires contre l’homme d’affaires Khadim Kébé de la société Focus Immobilier.

Le Directeur général de la Banque régionale des marchés (Brm), Alioune Camara, annonce une plainte contre Khadim Kébé de la société Focus Immobilier.

Selon Enquête, Aliou Camara va déposera cette plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles pour atteinte à sa réputation. Il estime que ses «propos mensongers» lui ont causé un préjudice financier.

D’après Libération, Alioune Camara a été accusé pour violation du secret bancaire suite à une plainte de Khadim Kébé qui l’accuse d’avoir imprimé et remis ses relevés de comptes sis à la Brm à une tierce personne.

Une information démentie par le Dg de la Brm qui précise que Kébé et sa société ont été condamnés à lui payer la somme de plus de 8 518 211 237 Fcfa et 250 millions à titre de dommages et intérêts.