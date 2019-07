Le deuxième patient d’Ebola à Goma est décédé

Le professeur Jean Jacques Muyembe, chef de l’équipe d’intervention du gouvernement pour Ebola a confirmé que le patient qui a été testé positif à Ebola hier est mort ce matin. Il venait d’Ituri où il faisait de l’exploitation minière artisanale.

Le patient admis à Kiziba, dans la banlieue de Goma, le 13 juillet était soigné par une infirmière et a malheureusement développé des symptômes d’hémorragie et le test réalisé sur le malade mardi s’est avéré positif à Ebola.L’annonce fait craindre de plus en plus l’installation du virus dans la ville située près de la frontière rwandaise, car le patient décédé est arrivé à Goma il y a plus de deux semaines mais n’a commencé à développer des symptômes que la semaine derniere.

Les équipes sanitaires essaient de retracer ceux qui auraient pu entrer en contact avec lui et leur proposent un vaccin.