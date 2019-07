Handball: La fédération sénégalaise octroie une somme de 100.000 FCfa aux Lioncelles, championnes d’Afrique

Vainqueurs du Challenge Trophy continental, les Lioncelles ont été accueillies, hier mardi, après-midi au salon d’honneur du stade Iba Mar Diop par quelques membres de la Fédération de handball et le représentant du ministère des Sports. Une prime de 100 000 FCfa pour chaque joueuse et membre du staff, c’est ce qu’a annoncé la Fédération sénégalaise de handball, ce mardi, lors de la réception des lionnes U20, championnes d’Afrique. « La fédération, au delà des primes qu’on vous a octroyées, va donner à chaque membre du staff et à chaque joueuse une prime de 100 000 Fcfa. Nous aurions pu faire mieux, mais on ne peut faire qu’avec ce que l’on a. Nos moyens sont extrêmement limités. Vraiment ça c’est en deçà de vos résultats, mais c’est ce qu’on a », a laissé entendre la responsable de la fédé.

Un parcours sans faute avec au bout le titre continental, la double qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations et au Mondial 2019 ! Les Lionnes U20 du handball ont totalement réussi leur mission à Conakry, après avoir écrasé les Malgaches (40-13) samedi et dompté les Camerounaises (32-31) hier dimanche, lit-on sur Wiwsport. Auteur d’un très bon parcours, les filles de Lamine Ndao n’ont fait qu’une bouchée des Malgaches (40-13) le samedi. Un succès devant le Bénin (37-24) et contre l’Ouganda (42-24) jeudi passé.