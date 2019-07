En Italie un Sénégalais viole et détrousse une prostituée

Un Sénégalais âgé de 16 ans a été arrêté et conduit à la prison pour mineurs de Pratello, en Italie. Il est accusé d’avoir violé et dépouillé une prostituée de 34 ans originaire de Bologne.

L’affaire a eu lieu dans un Bed et Breakfast, dans la région de Massarenti. L’adolescent avait contacté la prostituée à travers un site pornographique et a pris un rendez-vous avec elle pour une relation sexuelle tarifée.

Il l’a ensuite menacé avec couteau et l’a forcé à coucher avec lui avant de s’emparer du sac à main de la femme. Après son forfait, il prend la fuite avant d’être arrêté par la police.