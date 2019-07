DIOUF Sarr…le ministre qui promet et qui ne fait rien

Les étudiants en rogne contre le Maire Abdoulaye Diouf Sarr…

Le Maire de la Commune de Yoff n’est plus en odeur de sainteté avec les étudiants de sa localité. Regroupés au sein d’une grande structure, l’Association des Etudiants et Elèves de Yoff(AEEY), ils ont tenu, ce mardi, un sit-in sur l’esplanade de la Mairie de Yoff. Ils déplorent les promesses non tenues de leur édile Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale : «Au mois de Janvier dernier, le Maire Abdoulaye Diouf Sarr nous avait reçus et promis une subvention à hauteur de 10 Millions de F CFA. Depuis ce jour, nous courons derrière ses services pour la recevoir mais, en vain. Tous les moyens qui étaient à notre dispositionont été déployés. Face à cette inertie, ce manque de considération et ce désintéressement de la part de l’autorité locale, nous, membres de l’Association des Etudiants et Elèves de Yoff(AEEY) avec l’ensemble de nos démembrements, voulons tirer sur la sonnette d’alarme», lit-on dans le texte introductif. Les potaches en colère, de poursuivre : «Nous lançons un appel pressant à toutes personnes sensibles à notre cause quelque soit leurs rangs sociaux et leurs appartenances de venir nous rejoindre dans notre combat. Rien ne sera de trop pour obtenir gain de cause».

Disons qu’au terme de ce sit-in, les membres d’AEEY ne comptent pas décélérer. Ils promettent d’autres actions d’envergure contre le Maire Diouf Sarr.