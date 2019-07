Dialogue national : attention à la loi sur le contenu local !

Dans le contexte du dialogue inclusif placé au dessus des contingences et des intérêts particuliers et /ou partisans, pour bâtir durablement un Pacte Social National garantissant la stabilité de notre pays pour les années à venir, cela revêt un aspect tout à fait exceptionnel par rapport à l’exploitation future de nos ressources pétrolières et gazières.

Il serait important de tenir un conseil présidentiel dédié à cette question relativement à la délicatesse du contenu local quand il est sur exagéré au point de constituer des difficultés réelles dans l’exécution des programmes liés à la responsabilité sociétale de l’entreprise- RSE.

Il ne s’agit pas seulement de construire des postes de santé, des écoles, d’aider aux équipements sociaux de base et de faire des réalisations dans le culturel. La construction d’un environnement politico social apaisé en demeure la dorsale et le facteur aidant. Un dialogue s’impose avec le patronat et les syndicats de la branche des hydrocarbures pour éviter d’introduire des mouvements de perturbation insupportables dans les plateformes pétrolières et gazières. Car leurs conséquences économiques et financières sont gravissimes et peuvent compromettre les attentes.

Au Soudan par exemple, la junte au pouvoir s’énerve à cause des grèves répétitives dans le secteur pétrolier, du fait de l’appel à la désobéissance lancée par les représentants de la société civile depuis le 9 juin 2019. Les conséquences ont été négatives pour l’économie du pays qui bat de l’aile. La production pétrolière qui était de 90 000 barils/ jour est tombée à 68000b/j en 2017 alors qu’elle était de 470 000b/j avant l’indépendance au Soudan du Sud en 2011.Il n’y a quasiment pas de production excédentaire destinée à l’exportation compromettant ainsi le contenu local dans ses composantes d’avènement d’un secteur privé national fort et d’utilisation optimale des ressources humaines formées et orientées vers le secteur pétrolier.

En Ouganda, à cause des lenteurs et autres blocages administratifs, les découvertes qui datent de 2016 tardent à être exploitées. Le président de la major française Total s’est rendu plusieurs fois à Entebbe pour avancer le projet qui tarde à démarrer avec le président Yoweri Museveni avec lequel il est difficile de traiter.

Au Niger la major chinoise China National Petroleum Corp. (CNPC) veut abandonner la solution de passage de l’oléoduc par le territoire tchadien préférant le tracé béninois, même s’il s’avère plus long (près de 2000km) et plus coûteux, laissant le président Idriss Déby très amer. Car l’économie du Tchad traverse un marasme. La firme chinoise ne veut rien comprendre en raison des nombreuses difficultés rencontrées avec le gouvernement tchadien qui avait fermé sa raffinerie de Déby du fait d’un différend sur le prix de l’essence et des fortes amendes sur les conditions d’exploitation de ses champs. N’Djamena va ainsi perdre une importante manne en droit de transit. C’est plus compliqué dans des situations où plusieurs pays sont concernés multipliant les acteurs, parties prenantes au projet ainsi que les potentiels désaccords.

C’est le lieu de magnifier l’intelligence des gouvernements sénégalais et mauritanien dans les accords paritaires concernant le Grand Tortue et qui préservent les intérêts des deux pays.

Le cas du Soudan, du Niger, du Tchad, du Nigéria et du Venezuela mérite une grande réflexion avant de prendre les décrets d’application relatifs au contenu local du code pétrolier.

Il est impérieux de s’entendre sur l’encadrement du droit de grève au niveau des plateformes pétrolières et dans les sociétés et services agréés. Il faut nécessairement un accord cadre entre les syndicats, le patronat et la Petrosen, à inclure dans les contrats de travail.

Aucune précipitation pour la publication desdits décrets n’est nécessaire avant d’avoir pris les mesures de précaution utile en vue de sceller un Pacte National de Stabilité Sociale durable et inviolable par les différentes parties concernées pour le déroulé pacifique de la loi sur le contenu local du code pétrolier et du gazier au moins pour une durée de 30ans.

Par Papa Mody Sow

Journaliste Consultant

Administrateur Général du Parti de l’Espoir et du Progrès-PEP / Membre de Benno Book Yakaar