Arrestation de Adama Gaye : Le faux combat de Alioune Tine et de Seydi Gassama

Décidément, à suivre certains individus qui s’activent dans des organisations se réclamant de la société civile dans leur raisonnement, liberté d’expression et liberté d’opinion riment à tout. A peine Adama Gaye a été cueilli à son domicile par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), voilà que l’on aperçoit deux à trois loups se mettre à hurler, histoire certainement de rassembler la meute pour se lancer derrière l’Etat du Sénégal.

Comme des chiens tenus en laisse qui ont le cou pelé, et qui cherchent toujours à épouser les idées du maître, l’Etat devient toujours le parfait coupable. Qu’en est-il cependant du journaliste – consultant, Adama Gaye qui pendant de longues années, a emprunté l’injure, l’invective, la violence verbale pour combattre de la façon la plus inélégante de s’en prendre à tous ceux qu’il prétend être ses ennemis. Fort gratuitement, il sait utiliser les propos les plus désobligeants pour attaquer ses adversaires, et sait faire feu de tout bois. Les qualificatifs les plus rebutants, il a su les utiliser à l’occasion de ses sorties contre le Chef de l’Etat et des membres de sa famille, de responsables de l’opposition (Ousmane Sonko, Me Abdoulaye Wade), d’organisations de la société civile (Forum civil), de journalistes (feu Sidy Lamine Niass, Jean Meïssa Diop), l’imam Kanté…ont eu essuyé les foudres du journaliste – consultant qui, à l’occasion montre à quel point il tombe dans le caniveau.

Pendant tout ce temps, où se trouvaient ceux qui se sont taillés le manteau de défenseur des droits de l’homme, oubliant comment celui qui est confronté à certaines insultes répugnantes, peut être atteint jusqu’à sa dernière chair. Pourtant, pendant tout ce temps, Alioune Tine et Seydi Gassama, qui se sont montés prompts à voler à la rescousse de Adama Gaye qu’ont-ils fait ? Honni soit mal qui y pense ! Au non de la liberté d’expression et d’opinion, il est permis à Adama Gaye de venir jeter l’opprobre sur tout le monde, mais personne n’a le droit d’user du recours qui s’offre à lui, contre sa personne, c’est-à-dire, ester en justice.

Et l’on peut demander, ce qui peut motiver l’action de ceux qui disent s’activer pour la défense des droits de l’homme. Ils avaient une excellente occasion, lorsque l’ONG Oxfam avait voulu licencier son agent Elimane Kane pour avoir refusé de promouvoir l’homosexualité. Elimane Kane, si son licenciement avait été autorisé par l’Inspecteur régional du Travail de Dakar, allait être victime de son droit à garder sa liberté d’expression et d’opinion.

Thiemokho BORE pour xibaaru.sn