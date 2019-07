Afrobasket féminin 2019 : Cheikh Sarr s’explique sur ses choix

Le sélectionneur national du Sénégal, Cheikh Sarr, est revenu sur ses choix, en marge de la séance d’entraînement de ce mardi. ‘’De la mène aux pivots, il y a au moins deux anciennes et une nouvelle.

J’ai misé sur le jeu, la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matches jusqu’au bout’’, s’est justifié le technicien. Le coach des Lionnes s’est aussi prononcé sur ses adversaires de la poule A, la Côte d’Ivoire et l’Egypte. ‘’On ne se concerne pas sur les autres équipes. Il est plus important de travailler notre potentiel pour atteindre notre objectif qui est de passer en quarts de finale, d’abord, dit-il.

Ensuite, peut importe l’adversaire qu’on aura, parce que l’objectif, c’est de remporter la coupe. Donc, il faut passer les équipes intermédiaires. Il faut se donner à fond pour atteindre notre objectif’’. Après avoir participé à un tournoi en Chine, l’équipe nationale a entamé sa seconde phase de préparation. Et le rythme s’intensifie progressivement.

‘’Les filles ne sont pas venues en même temps. On est en train de niveler la forme des joueuses avec des séances spécifiques qu’on fait deux fois par semaine, avec aussi des séances de défense’’, informe Cheikh Sarr. Les Lionnes affrontent, en match d’ouverture, la Côte d’Ivoire, lors de cette compétition qui se déroulera du 10 au 18 août à Dakar.