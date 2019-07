Propos de Adama Gaye contre Macky : Omar Faye condamne

Le mouvement Leral Askan Wi condamne les propos attribués à monsieur Adama Gaye et tenus travers son compte Facebook à l’endroit de la première institution du pays à savoir le président de la République. Même si Monsieur Gaye déclare que son compte a été piraté, cela ne saurait le dédouaner.

Au niveau d’information de son Président sur le dossier, le mouvement Leral Askan wi, souhaite, selon Seneweb, que les acteurs de l’espace public puissent arriver à un niveau de distinguo et de détachement des affaires publiques et d’intérêt général des affaires crypto personnelles et totalement privées.

Par ailleurs, Leral askan wi dénonce cette forme de justice expéditive instaurée au Sénégal qui fait du mandat de dépôt la règle applicable et appliquée à tous les opposants et à tous ceux qui donnent leur point de vue en désaccord et contre le régime en place et sur la marche du pays.

Le mouvement Leral Askan Wi demande L’accélération de la procédure pour tirer cette affaire au clair.

Leral askan wi demande la diligence et l’indulgence des juges en charge de ce dossier pour que monsieur Gaye puisse retrouver rapidement la liberté.