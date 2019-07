Mardi 30 Juillet 2019: La qualité de l’air est Bonne

Aujourd’hui, Mardi 30 Juillet 2019, le soleil s’est levé à Dakar à 06:52 et il se couchera à 19:40. La prochaine marée basse aura lieu à 13:39. Elle remontera ensuite pour être complètement haute à 19:46.

Dakar, ainsi que les régions côtières de Thiès et Saint-Louis sont actuellement victimes d’un microclimat néfaste au passage et à la création d’orages.

En effet, pour que des nuages de pluie se forment ou nous arrivent, il faut que l’air humide et plus chaud au sol puisse remonter dans une atmosphère de plus en plus froide jusqu’au plafond du premier ciel (jusqu’à environ 10 km d’altitude. Or, on remarque que les nuages s’étalent en longueur dès qu’il dépassent les 3 ou 4 Km d’altitude, et finissent par se disloquer.

On redoute donc que nous sommes confrontés à une couche d’air subitement plus chaude au dessus de 4 kilomètres d’altitude, ce qui empêche la continuité de la convection des nuages (développement vertical), et donc les chances de pluie.

Cause de ce phénomène : l’absence d’évaporation suffisante dans le centre et le nord du pays, due au manque d’arbres, et donc aussi d’animaux (évapotranspiration), ce qui affaibli le taux d’humidité en altitude.

Il va maintenant donc falloir attendre que le tapis herbacé pousse suffisamment à l’Est grâce aux pluies qui y tombent, afin que ces plantes puissent être assez nombreuses et grandes pour permettre plus d’évaporation…

Voilà ce qui explique le retard de l’installation de la saison des pluies d’années en années …