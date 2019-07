Mais quelle mouche a piqué Moustapha Diakhaté ?

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Moustapha Diakhaté a demandé au président de la République Macky Sall d’ordonner l’arrêt des poursuites contre l’activiste Guy Marius Sagna, arrêté et placé sous mandat de dépôt pour « fausse alerte au terrorisme ». Membre de l’Alliance pour la République (APR), le parti au pouvoir, ancien chef de cabinet du chef de l’Etat, Moustapha Diakhaté continue à se distinguer par ses positions tranchées sur certaines questions qui occupent le centre de l’actualité. Il avait récemment indiqué dans une sortie que le President Macky Sall ne devait pas octroyer les permis d’exploitation du pétrole à Frank Timis. Il avait également réclamé la démission du frère du Président après la diffusion du documentaire « Sénégal, un scandale à 10 milliards de dollars » par la BBC. Lisez sa déclaration illustrée par une photo de Guy Marius Sagna sur le réseau social !

Depuis un certain temps, on assiste à des prises de position incendiaires de la part de l’ancien chef de cabinet du président

Moustapha Diakhaté s’en prend violemment à la fonction publique qu’elle traite l’inefficace et budgétaire poussant même des racines du mal.

L’autre sortie de l’ancien président de groupe parlementaire Benno Bok Yakaar s’est permis de prendre une position allant à l’encontre de KA solidarité gouvernementale sur l’affaire du pétrole et du gaz.

Moustapha Diakhaté est entrain de faire des délires politiques pour camoufler sa perte de vitesse sans base bi influence. Il doit d’abord rendre la dizaine de véhicule de l’administration stationnés à son domicile.

Poussant le bouchon plus loin, celui qui est devenu subitement riche comme Crésus alors qu’il etait fauché comme un rat d’église s’est de nouveau attaqué au président Macky Sall en le demandant ouvertement de retirer les membres de sa famille ou autres proches du gouvernement.

Son arrogance l’a poussé à traiter de menteur et d’impoli le frère du président. Quelle honte. Pour lui, il propose deux solutions pour régler le cas Aliou Sall: ne pas le mettre sur aucune liste aux dernières Législatives et l’exclure de l’APR.

Celui qui chantait les louanges se la famille Sall se met a ternir leur image aujourd’hui.

Poignarder le président Macky Sall au dos en traitant l’APR de tontine.

Selon un responsable aperiste qui ne pouvait plus rester insensible aux attaques multiples et multiformes de l’homme politique sans base, ce dernier dira que c’est le président Macky Sall qui a extirpé Moustapha Diakhaté de la clochardise et d’une condition humaine des plus difficiles. Voilà le retour de l’ascenseur .

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn