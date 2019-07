L’UEMOA a fêté ses 25 ans à Dakar ce mardi

L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) célèbre mardi à Dakar ses 25 ans d’existence, annonce un communiqué transmis à l’APS.

« 25 ans de progrès vers l’intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens » est le thème de cette célébration placée sous le co-patronage du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et de celui des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

L’UEMOA, qui regroupe huit Etats membres, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar.

Sa mission consiste notamment à « renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé’’ et ’’assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale’’.

APS