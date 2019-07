L’affaire Aliou Sall cache la guerre de succession de…Macky

Attaques contre Aliou Sall : La guerre pour la succession du Président Macky Sall ouverte

Plus que jamais, la question de la succession du Président de la République, Macky Sall est d’actualité. Au regard de la Constitution, le Président de la République, au sortir de son actuel mandat ne peut pas se présenter candidat à la prochaine élection présidentielle. Le temps est aux manœuvres pour qui sera son successeur à la tête de la nation. Dans les rangs de l’opposition, comme dans les rangs du camp au pouvoir, on affûte les armes. Dans ce jeu, il risque à ce qu’on s’attende à des alliances contre nature, d’alliances inattendues, spectaculaires, rien que pour le pouvoir. Le Président de la République, Macky Sall est-il conscient qu’il le veuille ou non, que la bataille pour sa succession, même si elle est en sourdine, reste plus que jamais ouverte. Apparemment, le premier à faire les frais de cette bataille, autour de la succession du Président de la République Macky Sall, est son frère Aliou Sall. Coupable ou innocent sur l’affaire Pétro-Tim, Aliou Sall fait depuis l’objet de toutes sortes d’attaques. Certaines attaques contre Aliou Sall sont objectives, par contre d’autres le sont moins. Aliou Sall apparait comme étant gênant pour certains au Palais qui se projettent déjà dans le futur et qui ont déjà tracé leur dessin pour l’après Macky Sall.

Comme déjà cité, Aliou Sall ne s’y était pas trompé en déclarant récemment sur l’affaire Pétro-Tim : « Il y a des gens qui me font la guerre et qui sont tapis au Palais. Certains ont même payé des opposants pour leur demander de me salir. C’est de la méchanceté. Leur objectif, c’était d’enterrer politiquement Aliou Sall. Qu’ils sachent qu’ils ne peuvent rien contre moi. Je veux dire à ces adversaires qui sont dans le parti et qui sont très proches du Président, que je n’ai pas encore leur temps. Le moment venu, je leur ferai face ». Qui ne souvient encore de ses propos, lorsqu’il a été contraint de renoncer à son ambition de briguer un poste de député à l’Assemblée nationale, alors qu’il avait l’ambition d’être la tête de liste de l’Alliance pour la République (APR) à Guédiawaye. Aliou Sall n’avait raté l’occasion pour s’en prendre à des « faucons du Palais de la République qui travailleraient l’oreille du Président Macky Sall. Aliou Sall soutient avec conviction que ces faucons qui agissent contre lui, travaillent en intelligence contre l’opposition. Il est vrai, une opposition consciente que le Président Macky Sall est à son dernier mandat, fait tout pour barrer la route aux « empêcheurs de tourner en rond », quitte à s’allier avec des membres de l’Exécutif tapis au Palais.

Et pour se faire une idée de qui sont au Palais et qui pourraient être liés à un tel complot, il faut certainement remonter aux propos récents du Conseiller spécial du Président de la République, Ibrahima Ndoye qui soutenait dernièrement au cours de l’émission Face 2 Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall que : « Le président de la République a mis des gens à ses côtés. Mais ils n’ont pas son temps. La plupart des gens qui entourent le Président, sont des comploteurs. Ils passent leur temps à comploter auprès du président contre des gens qui travaillent ». Ibrahima Ndoye désignait nommément Mahmoud Saleh, le Directeur de cabinet politique du Chef de l’Etat, Macky Sall qui soutenait que l’affaire Aliou Sall a été mal gérée. Réplique de Ibrahima Ndoye : « Quel a été son rôle dans ça ? C’est lui le directeur de Cabinet politique du président. S’il l’a dit, c’est une fuite de responsabilité de sa part. Le président de la République a mis des gens à ses côtés. Mais ils n’ont pas son temps. »

El Hadj Kassé, l’ex-Porte-parole du Président de la République confirmait dans le cadre de l’Affaire Pétro-Tim au cours d’une interview sur TV5, le virement d’argent au profit de la société de Aliou Sall, Agitrans. El Hadj Kassé et Mahmoud Saleh ont la particularité d’être d’anciens militants de la gauche et qui savent où mettre les pieds. El Hadj Kassé fut un militant maoïste, Mahmoud Saleh, ancien trotskyste.

Leurs propos ne peuvent sortir du néant. Ils sont très calculés. Et ce sont des propos qui peuvent être placés dans cette entreprise de faire le balai dans le cadre de la lutte pour succéder à Macky Sall, ceci en intelligence avec l’opposition. Mahmoud Saleh et El Hadj Kassé auraient-ils déjà leur candidat pour la succession du Président Macky Sall. L’histoire nous édifiera.

Thiémokho BORE