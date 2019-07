Jamra et l’ONG Daruk Qurane lancent un « fundraising » pour Taib Socé

Après avoir longuement échangé, ce dimanche 28 courant, avec les épouses et la proche famille de Imam Taïb Socé, l’ONG ISLAMIQUE JAMRA en partenariat avec L’ONG DARUL QURANE WAL IKHSANE a rendu visite ce mardi 30 juillet 2019, à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, au célèbre prédicateur, afin de recueillir de vive voix son accord pour la «fundraising» (collecte de fonds) initiée par les deux Ong. L’objectif étant de rassembler au plus vite les 100 millions de francs cfa réclamés par la partie civile. Laquelle a introduit une réquisition de contrainte par corps, qui maintient Imam Taïb Socé dans les liens de la détention, après qu’une intermédiation dans une transaction commerciale aurifère ait tourné en sa défaveur : le présumé fournisseur, toujours en cavale, ayant indument encaissé l’argent d’autrui sans avoir livré la plus pépite d’or.

JAMRA et DARUL QURANE, après avoir respectivement mandaté Mame Mactar Guèye et Imam El Hadji Aliou Dia pour rencontrer Imam Taïb Socé à la Prison de Reubeuss, se félicitent des échanges fraternels et constructifs noués avec le prédicateur, rendent grâce à Dieu de l’avoir trouvé dans l’état d’esprit d’un grand homme de foi, ancré dans l’acceptation de la volonté divine. Et prennent acte de sa bénédiction, exprimée de vive voix, pour la bonne réussite de l’opération de collecte de fonds.

JAMRA et DARAL QURANE remercient les compatriotes qui, au plan national comme de la diaspora, ont déjà manifesté leurs volontés de soutenir Imam Taïb Socé ; leur demandent toutefois, pour des raisons évidentes de transparence, de n’envoyer aucune contribution dans les comptes de JAMRA ou de ceux de DARUL QURANE . Mais de faire parvenir directement leurs donations dans le compte bancaire de la conjointe du prédicateur, Mme DIABOU SAMB, domicilié à la Banque Islamique du Sénégal (Agence Indépendance), numéro : SN 0790 110 125 301 695 600 167. Il leur est également loisible de faire parvenir à Imam Taïb Socé leurs souscriptions par transfert d’argent (Orange Money ou Wari) au : +221 77 310 95 86.

JAMRA et DARUL QURANE précisent, qu’aucune autre forme de collectes n’a été agréée par la famille et par l’intéressé, et invitent les potentiels donateurs à la plus grande vigilance relativement à certaines annonces fantaisistes qui pullulent déjà dans les réseaux sociaux.

Dakar, le 30 juillet 2019

▪ Pour l’ONG Islamique JAMRA

Imam Massamba Diop

▪ Pour l’ONG DARUL QURANE WAL INSANE

Imam El Hadji Aliou Dia