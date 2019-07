Idy signe la pétition pour la libération de…

Communiqué

La Jeunesse du Parti Rewmi, à travers son Secrétariat National, a signé ce lundi 29 juillet 2019 la pétition pour la Libération de l’otage politique le Député-Maire Khalifa Ababacar SALL.

Vu l’importance de cette activité, le Président Idrissa SECK après une séance de travail avec des collaborateurs a rejoint les jeunes pour magnifier et saluer cette initiative. Dans la même occasion, le président Idrissa SECK a remercié les jeunes du Rewmi pour leur disponibilité, leur endurance, leur engagement et leur implication dans tous les combats de principe et de patriotisme.

A l’endroit des leaders du front citoyen, le président Idrissa SECK a réitéré ses félicitations et magnifié les excellentes relations qu’il entretient avec son frère Khalifa Ababacar SALL. Relations qui datent de 1993 lorsqu’il fut le ministre du commerce, de l’artisanat et de l’industrialisation d’alors.

Le Président Idrissa SECK a ainsi, à son tour, signé la pétition avant de clôturer la rencontre par des prières formulées à l’endroit de son frère et ami Khalifa Ababacar SALL, pour qui sa libération demeure une priorité.

Parallèlement, toujours ancré dans son principe sacerdotale que chaque être humain est détenteur d’un ensemble de droits et de libertés dont sa défense et sa sauvegarde méritent qu’on y laisse même sa vie, la Jeunesse Nationale du Rewmi exige la libération imminente et sans condition de l’activiste Guy Marius SAGNA et du journaliste Adama GAYE, détenus arbitrairement.

Le Secrétariat National à la Jeunesse de Rewmi

Fait à Dakar,le 29 Juillet 2019