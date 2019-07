Discours rebelles de 3 Casamançais contre

DISCOURS REBELLES DE 3 CASAÇAIS À L’ENDROIT DU RÉGIME EN PLACE.

Depuis la réélection de son Excellence le président Macky SALL au soir du 24 févrierdernier dès le premier tour pour un second mandat, Mr. Ousmane SONKO, Mr. Guy Marius SAGNA et Mr. Boubacar SADIO ancien commissaire de police, de par leurs discours rebelles qui nous laissent à des réflexions, cherchent à déstabiliser le régime en place. Ils incitent certains sénégalais à l’insurrection, indirectement, cherchent à pousser les jeunes à sortir dans les rues pour manifester. À quelles fins? Je le répète, il faut que le régime en place évite de tomber dans leurs pièges avec la séduction en chaque occasion, par des calomnies bien inventées étiquettées aux multiples projets, programmes et prévisions économiques et sociales de son Excellence le président Macky SALL pour non seulement le mettre en mal avec les sénégalais mais surtout le pousser à user de la violence même si la loi le lui permet. J’ai remarqué avec beaucoup de mes compatriotes que ces 3 personnes qui ont en commun le fait d’être « Diolas », usent toujours des termes violents, d’accusations fallacieuses, d’attaques verbales sans aucune preuve à l’endroit de son Excellence le président Macky SALL, de sa famille et de ses proches. Ils mènent leurs attaques souvent avec un vice: par voie de presse ou les réseaux sociaux avec une virulence aiguë pour pousser son Excellence le président Macky SALL à réagir. Je prévois que

ce qui arrivera au Sénégal, si nous n’y prenons pas garde, viendrait des propos d’un de ces 3 cités. Rejetons leurs offres, leurs façons de faire la politique. Nous devons opter pour le dialogue afin d’harmoniser nos points de vue. La souplesse des propos est un pan de notre culture: » le MASLAHA », le » KERSA ». Ces 3 hommes n’en ont pas.

La tyrannie de ces 3 hommes qui refusent le dialogue peut nous entraîner vers une instabilité, vers l’abîme. Mais l’extrême sang froid du président face aux dérives de ces détracteurs est le moyen le plus sûr d’éviter des troubles regrettables.

Mais il est arrivé le moment de mettre fin aux agissements des calomniateurs qui cherchent à hypothétiquer le travail pour ce second mandat. Ils usent de tous les moyens et plans pour y arriver. Il faut des fois accepter de se sacrifier à la chimère des conditions politiques et sociales pour que règne la paix car elle n’a pas de prix. Mais aussi, encore faut-il le dire, nous n’avons pas besoin d’une rébellion généralisée. Il nous faut tous contracter un engagement pour les désavouer par le civisme et le patriotisme. Le Sénégal en vaut la peine. La belle coloration de notre équipe nationale en est une parfaite illustration.

L’approbation publique d’une cohésion nationale par tous les sénégalais pétris de paix doit repousser les projets machiavéliques de ceux qui veulent que notre chère Nation s’embrase. Nous devons être vigilents en poussant le cri de la conscience dans toutes les contrées du pays. Nous prônons une adversité politique dans la Paix et la cohésion sociale. Voir Omar SARR, Mamadou Diop DECROIX, Issa SALL, Maître Madické NIANG, Aïda MBODJI… au palais, venir dialoguer avec son Excellence le président Macky SALL, quoi de plus beaux pour trouver la bonne formule ?

Vive le Sénégal dans une Afrique unie.

Malick Wade GUEYE, Coordonnateur APR/ ALMERIA/ ESPAGNE.