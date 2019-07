CESE: Mimi Touré ouvre sa session avec l’audition de cinq ministres

C’est le début de règne pour Aminata Touré. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), qu’elle dirige depuis le 14 mai dernier, va tenir sa première session extraordinaire, ce mardi, avec l’audition de cinq ministres. Pour cette première, les conseillers vont examiner et adopter des avis des politiques à mener pour une plus grande compétitivité du secteur privé national et une mobilisation des ressources intérieures indispensables à la transformation structurelles de l’économie dans un contexte de libre-échange.

Pour la session de ce 30 juillet, c’est le ministre de la Famille, de la Femme et du Genre, Ndèye Sali Diop Dieng qui passe devant les conseillers. Elle sera suivie de son homologue du Plan Sénégal Emergent (Pse), Cheikh Kanté.