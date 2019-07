Centre commercial 4C : Comment est ce que la mairie de Dakar a perdu 20 milliards ?

Libération, qui parle de braquage du siècle, informe que la ville de Dakar a, en réalité, a été dépouillée de 20 milliards de Fcfa et non 3,6 milliards comme annoncé.

L’auteur de ce vrai « casse du siècle » est un ressortissant juif répondant au nom de Philippe Buchbinder. Ce dernier a volé à la ville de Dakar 20 milliards à travers une opération foncière. La Ville de Dakar lui avait cédé un terrain de 22 000 mètres carrés pour 176 millions de Fcfa (8000 Fcfa le mètre carré).

Buchbinder hypothèque ensuite une partie du terrain cédé par la Mairie, lève 6 millions d’euros et quitte le Sénégal pour se la couler douce entre Miami, Marrakech et Paris. Dans la foulée, il revend à Bibo Bourgi ses parts de la société Harstand qui contrôlait le projet immobilier Eden Roc.