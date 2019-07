Candidature pour un 2nd mandat à la tête de l’UMS : Teliko indécis

Le juge Souleymane Téliko fait dans le clair-obscur. Le président de la Cour d’appel de Thiès et président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) dont le mandat arrive à terme n’a pas encore officialisé sa candidature pour briguer un second à la tête de l’Ums. : « Pour l’instant, je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non pour un second mandat. Toutefois, c’est 2 jours avant l’Assemblée générale au plus tard que toutes les candidatures vont être déclarées », a-t-il laissé interrogé par Seneweb. Ainsi, il dit ignorer même ses potentiels adversaires. « Je n’ai pas eu échos des autres candidats », a-t-il fait savoir.

En fait, l’Union des magistrats du Sénégal va tenir son assemblée générale annuelle ce samedi, à Saly (Mbour). La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall. Sur ce, il est prévu également le renouvellement du Bureau dont le mandat arrive à expiration.