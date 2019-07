Arrestation de Adama Gaye : c’est le Garde des Sceaux qui a saisi la justice

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux assume pleinement son acte. Il a reconnu avoir activé la Division des investigations criminelles (Dic) pour l’interpellation du journaliste Adama Gaye. « J’Assume ma totale responsabilité…« , a-t-il fait savoir, en marge d’un atelier sur les juridictions de fond, organisé par la Cour suprême, ce mardi.

Me Malick Sall qui reconnait avoir activé le parquet pour arrêter, interroger et inculper Adama Gaye, avertit qu’il ne laissera plus personne « fouler les institutions du pays au pied…

« L’Etat, la Justice n’autorisera plus quiconque, quel que soit son statut, de fouler au pied, par ses paroles ou par ses activités, les fondamentaux de la République, les institutions. Parce que des institutions faibles, des institutions banalisées ouvrent la voie à la déstabilisation. Je suis garde des Sceaux. Et garde des Sceaux signifie que c’est à moi qu’on a confié les institutions de la République. Et je vous assure que dans cette affaire dite Adama Gaye, j’assume ma totale responsabilité. Je ne peux pas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, ses déclarations, passer son temps à insulter celui qui incarne l’institution la plus sérieuse… de notre République. J’assume totalement ma responsabilité…« , fait-il savoir.

Il poursuit au micro de la Rfm : « Aujourd’hui, le parquet saisi, une information judiciaire est ouverte. Vous n’entendrez plus le garde des Sceaux que je suis se prononcer sur cette affaire là. Aussi longtemps que la Justice n’aura pas rendu sa décision… »

Adama Gaye, quant à lui, est toujours dans les locaux de la Dic. Il attend son déferrement au parquet. Il a été entendu dans la journée d’hier, lundi. Il est accusé d’offense au chef de l’Etat et d’atteinte aux bonnes mœurs par la diffusion d’écrits. Et toujours selon nos confrères, le Procureur qui devra l’entendre ce mardi, pourra classer le dossier sans suite ou inculper le journaliste et consultant international. Ou encore demander à un juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire.

Et dans ses propos, le ministre de la Justice a confirmé qu’une information judiciaire a déjà été ouverte…