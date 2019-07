Placé depuis hier en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), Adama Gaye fait toujours l’objet d’interrogatoires de la part des enquêteurs. L’on soutient que le journaliste, en même temps homme d’affaires, est sous la menace de faire l’objet de deux chefs d’inculpation : « offense au Chef de l’Etat » et « diffusion des écrits contraires aux bonnes mœurs ». Délits punis respectivement par les articles 80 et 256 du Code pénal.

Adama Gaye, durant toutes ces années, aime s’en prendre de façon virulente au Chef de l’Etat, Macky Sall qu’il qualifie de la manière la plus virulente de tous les noms d’oiseau. Des attaques dont certaines sont strictement personnelles et ponctuées de menaces. Il n’y a pas que le Président Macky Sall ainsi que sa famille à essuyer les piques du journaliste reconverti dans les affaires. Avant d’être cueilli par la DIC, Adama Gaye avait été reçu en audience par l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade. Au sortir de cette audience, Adama Gaye lançait avoir retrouvé un ami de plus de 40 ans dont il dit ressentir de l’affection et du respect pour le grand intellectuel panafricain. Ainsi, nous dit-on, pendant près de deux tours d’horloge, ils ont échangé sur des questions d’actualité hautement pointues et, se sont rappelés de beaucoup de souvenirs pour lesquels ils sont restés fiers.

Seulement, qu’en est-il de ces 40 ans d’amitié, lorsque, en 2012, entre les deux tours de l’élection présidentielle, il interpellait Macky Sall à propos du sort qui devait être réservé à Me Abdoulaye Wade sur le point de perdre le pouvoir. Il déclarait alors que pour des questions de bonne gouvernance, Macky Sall ne pouvait les yeux sur la manière dont Abdoulaye Wade avait conduit le pays, durant tout le temps qu’il était au pouvoir. Il martelait alors, interpellé sur les ondes de la RFM : « Vouloir fermer les yeux sur ce qui s’est passé ces 12 dernières années en matière de mauvaise gouvernance, de transhumance politique, de détournement de deniers publics, de marchés surfacturés, de création de structures parallèles dans le but de s’enrichir, d’utilisation de fonds publics dans des conditions problématiques, comme on l’a fait avec les fonds de Taïwan, ça pose problème ». Voilà ce que Adama Gaye parlait pourtant du Président Wade.

Ousmane Sonko qu’on ne peut taxer de complaisant vis-à-vis du régime du Président Macky Sall n’a pas été épargné par Adama Gaye. Le tort de Sonko, aura été tout simplement de porter contre le régime du Président Macky Sall sur les contrats pétroliers devant le Tribunal arbitral de Paris. Et Adama Gaye de se mêler de la partie dans une tribune intitulée : « Ousmane Sonko: le Cirdi (tribunal arbitral sur les investissements) est basé à Washington, non à Paris siège de la CCI ». Ce qui lui a valu une réplique salée de la part du Président de la structure des cadres du Pastef Les patriotes. Voici, ce que ce dernier disait : « Monsieur Adama Gaye, journaliste flanqué du titre de « consultant international », s’est décidemment trouvé une activité qu’il prend très au sérieux ces derniers temps : la surveillance et la tentative de discrédit de l’action et des sorties du Président Ousmane SONKO. »

Il ajoutait : « Monsieur Gaye, le Président SONKO sait très bien où se situe le siège du CIRDI, mais si vous vous donniez la peine de lire au moins les Contrats de Recherche et de Partage de Production, vous comprendriez que tous litiges issus de contentieux contractuels portant sur la recherche ou l’exploitation d’hydrocarbure au Sénégal ne peuvent être arbitrés qu’à Paris. » Avant de conclure : « Monsieur Gaye, si toute votre agitation de ces derniers temps autour de la personne de Ousmane SONKO vise essentiellement à vous ériger en vis-à-vis et susciter des réactions directes de sa part, c’est peine perdue. Si vous voulez exister et vous légitimer politiquement, descendez dans l’arène et battez-vous, au lieu de vous réfugier derrière de lâches publications à partir de je ne sais quel coin perdu du monde. »

Le défunt Président Directeur général du groupe Wal-Fadjri, Sidy Lamine Niass avait émis une critique à l’encontre du Président de Rewmi Idrissa Seck. Suffisant pour qu’il s’attire les foudres de Adama Gaye. Ce dernier accuse le défunt Sidy Lamine Niass : « (…) Cela ne sauvera pas le soldat Mickey englouti dans les sables mouvants de ses propres turpitudes. Jusqu’au cou. Il gigote. Sachant la fin imminente, atroce, il tente le tout pour le tout, notamment en recevant, en cachette, Bamba Ndiaye et Sidy Lamine Niass (lequel a un mérite pour avoir lancé un groupe de presse de débats). Les deux larrons, me rapporte-t-on, seraient en Ndogou au Palais. Manœuvres alors que le corps de Fallou Sène n’a pas refroidi… ». Obligeant ainsi le défunt qui, après avoir saisi ses avocats pour servir à Adama Gaye, une sommation interpellative, à faire une mise au point. « Depuis que Macky SALL est élu, je ne l’ai rencontré qu’à deux reprises. Et à chaque fois, c’était devant les caméras de WALFTV. S’il dit que Macky m’a reçu en catimini, il faut qu’il en donne les preuves ».

Le Forum civil qui pourtant, se distingue dans toutes batailles contre la mal gouvernance a eu lui aussi à subir les foudres du journaliste. Visez comment sur sa page Facebook, il s’en prenait à cette organisation : « Il est important que le Forum civil sache que nous savons les grandes limites de Transparency International dont il a trop tendance à se revendiquer. Connaissant depuis bientôt 30 ans le fondateur de Transparency, Peter Eigen, et même son fils, Tobien, je ne m’en laisse pas conter nak. »

Il poursuit : « Ne convoquons pas une telle structure dans notre débat public. Je n’entends pas ses responsables à Berlin parler du Forum civil. Nous préférons, parallélisme des formes oblige, que le Forum se concentre sur son action sui generis et reclarifie ses liens avec les pouvoirs étatiques et municipaux. » Faisant toujours dans des insinuations, Adama Gaye de dire, à propos toujours du Forum civil : « Il doit nous dire ce qu’il est advenu de son prosélytisme en matière de bonne gouvernance auprès de Khalifa et Macky…Que pense-t-il, par exemple, de la caisse d’avance de la Mairie ? Qui l’a vidée ? Quid des autres détournements massifs des deniers de la nation ces dernières années ? Wassalam ! »

Comme nous le constatons, Adama Gaye reste également ce personnage qui tire, à tort ou à raison, sur tout ce qui bouge.

Thiémokho BORE