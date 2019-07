Casamance : Quels peuvent être les liens entre Gu y Marius Sagna et le MFDC

Quel lien peut bien exister entre Guy Marius Sagna et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Le MFDC se mêle de cette affaire, et a même créé à Sédhiou, un comité pour exiger la libération de Guy Marius Sagna ainsi que celle de tous les détenus liés à ses activités.

Le MFDC compte même multiplier tous ces comités dans toute la Casamance. D’ailleurs dans un communiqué signé par son comité à Sédhiou, le MFDC soutient sans ambages pour ce qui est de l’arrestation de Guy Marius Sagna : «La criminalisation de l’action politique contre les Casamançais, le délit d’opinion constituent une grave dérive antidémocratique et ouvrent la voie à tous les dérapages en Casamance ».

Et de poursuivre : « C’est pourquoi nous appelons toute la Casamance, tous les partis, syndicats, organisations des droits de l’Homme, citoyens attachés à la démocratie à exprimer clairement et fermement l’exigence démocratique de libération de Guy Marius Sagna, Oumar Ampoi Bodian, René Capain Bassène, de tous les détenus d’opinion et l’arrêt immédiat de tous les actes répressifs et liberticides ». Avant d’ajouter : « Agissons ensemble par tous les moyens légaux car à travers l’injustice que subit la Casamance c’est l’esprit d’indépendance et de démocratie qu’on veut faire avorter ».

Thiémokho BORE