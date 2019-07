L’hebdomadaire Jeune Afrique dans sa parution 3055 ouvre le débat sur la succession de Macky Sall. Selon le magazine panafricain dirigé par Béchir Ben Yahmed, quatre personnalités de premier du régime marron-beige, incarné depuis 2012 par Macky Sall, sont déjà dans les starting-blocks et rongent leurs freins.

Il s’agit de l’ex-chef du gouvernement et actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) Aminata Touré ; de l’ancien Premier ministre devenu ministre d’État Secrétaire général de la Présidence Mahammed Dionne ; du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ et de celui des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo.