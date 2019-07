« Sénégal 2035 » en guerre contre les détracteurs de Mame Mbaye Niang

Rappelons que le site «Leuk Daour» a, récemment, publié des photos intimes présentées comme la femme du Ministre Chef de Cabinet du Président de la République Mambaye Niang. Ainsi, le quotidien «L’As» a parlé de ces photos intimes en faisant le compte-rendu du procès d’Abdel Kader Bâ poursuivi pour associations de malfaiteurs, extorsion de fonds, collecte de données à caractère personnel et complicité. En réalité, il s’agit d’une méprise. L’avocate de Mme Niang née Thiamel Ndiadie, Me Ramatoulaye Ba Bathily, a joint au téléphone «L’As», pour préciser que les photos intimes dont on a fait état, concernent un autre prévenu. L’avocate estime qu’il n’y a jamais eu des photos intimes publiées de la femme de Mame Mbaye Niang sur la toile. Me Ba Bathily ajoute que sa cliente n’a jamais eu des photos nues retrouvées sur le net.

Ibrahima Ngom