Revoilà Assane Diouf…Il insulte avec des indices

Assane Diouf reprend service en insultant avec des images et des indices sans citer de nom.

Il avait mis de l’eau dans son vin après son rapatriement au Sénégal et son emprisonnement. Mais Assane Diouf a repris petit à petit service. Lorsqu’il a été élargi de prison en effet, Assane Diouf était pondéré dans ses propos en live sur facebook. On pensait que la prison est passée par là. Hélas, le bonhomme qui avait l’insulte à la bouche, a repris de plus belle ses insanités à l’endroit des autorités. La seule différence, c’est que maintenant, il ne cite pas nommément les personnes qu’il abreuve d’injures. Il parle de ceux qui travaillent au Palais. Et à chaque fois, il débite des insanités. Il est devenu encore très virulent contre le régime de Macky Sall.