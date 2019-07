Mali : L’ambassadeur d’Allemagne traite le pays de corrompu

L’ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dietrich Becker, s’est attiré les foudres de deux syndicats de la magistrature qui parlent de « propos intolérables, diffamatoires » et aussi « d’attaques et d’atteintes graves à l’honneur de la justice malienne ».

Pour cause, dans une récente sortie l’ambassadeur a qualifié le Mali de pays corrompu.

« J’aime beaucoup le Mali, malheureusement, à l’heure actuelle, si un investisseur allemand me demande conseil pour investir au Mali, je me sens obligé de lui répondre « non », car « le secteur formel est étouffé par la corruption », rapporte rfi.fr.