Mairie de Dakar : 3,6 milliards de FCFA se seraient envolés

Un nouveau scandale financier secoue la mairie de la ville de Dakar. Le parquet a même ouvert une information judiciaire pour blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux et escroquerie dans le cadre d’une rocambolesque affaire qui oppose la mairie de Dakar à l’homme d’affaire sénégalais, Pape Abdoul Ba et sa société Corfitex.

D’après les informations fournies par le quotidien Libération, la mairie de Dakar a porté plainte contre le Abdoul Ba. Ce dernier, qui avait fait un emprunt pour construire un centre commercial, avait donné ses titres fonciers comme garantie. Mais avant le terme du délais de remboursement, Pape Abdoul Ba aurait fait intervenir d’autre de ses sociétés dans la transaction, comme Sci ama Invest et Oldrich International Limited. Ainsi, la société Oldrich aurait injecté 6 millions d’euros (3,6 milliards Fcfa) dans les comptes de Corfitex et permis de racheter les titres fonciers qui avaient pourtant été donnés comme garantie, à un prix majoré en plus. Une pratique qui lui aurait donc permis de dépouiller la mairie de 3,6 milliards de nos francs. Une enquête de sureté urbaine a été ouverte.