De l’homme Mahamed Boun Abdallah Dionne

Pour son indiscutable loyauté et son éperdu engagement aux côtés du chef de l’Etat qu’il appelle respectueusement “mon Boss”, Mahamed Dionne n’a cessé de faire l’objet de calomnies de la part d’ennemis gratuits. Pour cette fois-ci, on a touché le fond, pour l’”assassiner” tout bonnement. Et les auteurs de la tentative, comme de vulgaires malfrats recherchés, sont chaque jour parmi nous, nous regardant et riant de leur rire si douloureux, car hypocrite.

En effet, quand en politique, on bénéficie de la confiance de son mentor, naturel est le fait de faire des jaloux. Cela est concevable certainement. Mais la règle de la rivalité demeure la force de l’argument et l’élégance dans la demarche. C’est là malheureusement que les ennemis de Dionne se noient.

Sinon comment un mortel peut-il avoir le toupet, après avoir été tiré de son sommeil de la veille par le Bon Dieu, de se réveiller pour déclarer mort son semblable?

À peine cet épisode qui a outré des millions de compatriotes dépassé, voilà qu’on récidive pour construire des photomontages éhontées et mensongers d’un homme malade qu’on assimile à l’ex Premier ministre.

Mais diantre quel est le sens de cette cruauté, de cette lâcheté, de cette barbarie? Quel en est l’objectif principal? Qu’arrive-t-il Seigneur à notre Sénégal? Des compatriotes qui souhaitent à un serviteur de l’Etat, une personnalité si pondérée, si courtoise, de passer de vie à trépas! C’est catastrophique et à la fois symptomatique d’une crise sans précédent, des valeurs.

Sénégal, oublie-t-on enfin nos références, nos guides, nos aïeuls, bref, nos parents à nous qui ne nous ont pas légués des anti-valeurs? Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtou (Dieu Veille sur lui et sa famille), aura donc été on ne peut plus visionnaire avant son depart vers l’au-de-là. En effet, il confia à ces derniers moments ici bas “ Reew mi danou ko wara sangatt”; “ce pays est à assainir”.

Il est malheureux de constater que face à cette pertinente mise en garde, les mécréants, commanditaires et auteurs de ces bassesses contre l’actuel ministre d’État secrétaire général de la présidence de la république, n’en ont cure. Quelle hallucinante déchéance morale, quelle dégringolade! Sénégalaises, Sénégalais, retournons à nos valeurs, car toute chose a une fin. Mahamed Boun Abdallah Dione, homonyme du Prophète (PSL) et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba ne mérite pas cet archenement digne de tentatives d’anthropophagie.

Ses gens qui veulent sa tête vont encore souffrir de son mépris et maigrir de son assourdissant silence. Salaw!

Parce que Dionne, dans sa loyauté, sa discrétion, sa discipline et son patriotisme, est surtout un modèle d’humilité, doublé de solides compétences. Il traduit en actes la vision du président de la République, son Boss, et poursuit tranquillement son chemin, sans bruit. Voilà l’homme en résumé! Rien d’autre que la feuille de route par le Chef de l’Etat, tracée, ne le mobilise. Par conséquent, âneries et accrobatiques singeries que tentent de perpétrer des imbécile, ennemis du Sénégal le laissent froid.

Son record de durée à tête la primature a toujours estomaqué les jaloux. Le président Sall n’a jamais douté de l’honnêteté de cet incontournable commis de l’Etat. Tous les observateurs honnêtes, journalistes et personnalités de la scène politique et de la société civile ont fini d’en attester.

Alors, arrêtez vos folies, vous qui posez de si vilains actes! Cessez de faire dans la médisance, la calomnie, la désinformation, l’intoxication, le mensonge, la méchanceté…pour atteindre! De telles tares sont une scandaleuse faiblesse!

De Dionne, on a dit dans un passé récent qu’il est casté. De Dionne on a dit au Sénégal qu’il est descendant d’esclaves. De Dionne, on a dit qu’il était prêt à dire que le soleil se lève à l’ouest si Macky Sall le lui ordonnait.

Devant tous ces écarts qui prêtent à rire, jamais il n’a répondu, jamais il ne s’est attardé. C’est cet homme au dessus de la mêlée, toujours mobilisé pour l’essentiel dans l’interêt supérieur de la Nation, qui gêne tant. Quel paradoxe! Il a peut être commis les délits de compétence et d’engagement pour son pays et aux côtés de son Boss. Sénégal bayil thiaakhane! Ne jouons pas avec le feu, le pays n’en n’a pas besoin!

Alors halte au lynchage médiatique, la coupe est pleine. Il est quand même heureux de constater la maturité de notre peuple depuis que ces rats d’égouts tentent, en vain, de nuire à Mahamed Dione. Il est aussi réconfortant de savoir que le président Macky Sall est toujours solidaire de ses hommes et au demeurant, ne se laisse jamais manipuler.

Alors, lobbys et “lobbyeurs” qui désirez avoir la tête de ce valeureux fils du Sénégal, sachez que vous êtes d’une honteuse impopularité! Allons à l’essentiel encore une fois. C’est de cela que notre pays a besoin et c’est à cette hauteur d’esprit que nous invite son excellence M.le président de la République.

Concernant votre souhait de voir Mahamed Dionne et les siens dans le malheur, je vous confie cette superbe formule de nos amis Ivoiriens: “ C’est Dieu qui Est aux commandes”.

Mamadou Biguine Gueye

Éternel Dionniste