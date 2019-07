Il existe des personnes qui en un moment donné de leur vie s’engagent en politique . C’est le cas de l’Ancien Inspecteur Général d’État Ngouda Fall Kane qui a voulu être L’ « Emmanuel Kant de la Politique au Sénégal » .

Il explique son engagement politique par les dysfonctionnements constatés dans l’administration et le caractère « l’approche d’exclusion dans la gouvernance globale du pays . Il ne s’agissait pas pour lui dit-il d’un combat contre un homme comme c’est le cas pour certains hommes politiques .

« Je me battais pour que ce pays change au plan de la gestion des structures , de la gestion des hommes , de la gestion des ressources financières et non financières , je me battait enfin pour une répartition optimale des richesses générées dans ce pays »

Il constate que quelques améliorations du système ont été relevés mais qu’il restait beaucoup à faire en terme de transparence de lutte contre la corruption , de gestion de l’économie et des finances , et des gestion de ressources naturelles .

« Je me battais également pour une véritable promotion des jeunes et une amélioration sensible de la situation des paysans et des femmes , particulièrement dans le monde rural »

Selon Mr Kane , l’une des causes fondamentales de la montée de la criminalité dans notre pays est liée au chômage des jeunes .

Il constate néanmoins que la politique au Sénégal n’est pas une affaire de patriote , ni une affaire d’homme civilisé . La plupart des hommes politiques manquent de patriotisme , de convictions et leur seule ambition est de diriger le pays , d’être Président de la République , pour certains dit-il , leur programme se limite à cela .

L’ancien allié de Madické Niang , pense également qu’un manque d’aspiration au changement des citoyens et un niveau jamais atteint en terme de criminalisation de l’espace politique qu’il avait , du reste , dénoncé ont fini par polluer la politique au Sénégal .

Ainsi pour lui comme l’affirmé l’autre , la politique au Sénégal est une véritable jungle , c’est le théâtre des mensonges , de la contrevérité , de la trahison , des contre-valeurs pour tout dire .

Sur ses capacités à diriger le Sénégal , l’Ancien IGE affirme : « que si la femme d’un célèbre musicien inculte prétend que son mari peut gérer ce pays , pourquoi pas lui ?

Enfin Mr Kane pense que pour changer ce pays , il faut changer à la fois les mentalités des hommes politiques et celles des citoyens et ériger des règles strictes pour le financement des partis politiques et l’utilisation abusive de l’argent dans les campagnes électorales .

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn