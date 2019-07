Le candidat à la présidentielle Me Madické Niang victime de dénigrement et de diabolisation

Depuis le scrutin dernier, l’élan de sympathie des Sénégalais envers Madické Niang ne cesse d’augmenter. Ce grand homme a été primé par le Malaw d’OR comme l’homme politique de l’année, ce qui dérange certainement. Il a été aussi choisi comme étant l’ambassadeur de la promotion sortante de la faculté de Médecine. Président Madické a été aussi plébiscité comme médiateur social par les internautes. Cette ascension exceptionnelle a créé sans doute une haine qui alimente cette campagne de dénigrement et de diabolisation non fondée.

Cependant, la coordination des jeunes de Touba/ Mbacké évoque et assure que le Président Madické n’est en aucun cas en connivence avec ce régime d’incompétents qu’il combat sans relâche. Nous tenons à dire que ce débat inutile que certains veulent alimenter ne réussira pas à faire oublier le débat sur le pétrole.

Avant de terminer, on tient à prendre à témoin les Sénégalais qu’une plainte sera déposée contre ses détracteurs et leurs complices.