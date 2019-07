Ils étaient nombreux à répondre à l’appel de Partners West Africa Sénégal. Ce sont des jeunes, des femmes, et des forces de sécurité. C’était une rencontre de partage et d’échange autour du projet » impliquer les jeunes et les femmes dans la prévention du recrutement par les réseaux extrémistes « . Ce projet dont l’appui technique et financier est de l’ambassade des États Unis au Sénégal, cible plusieurs localités du pays. L’étape de Kolda a permis aux participants de dégager des pistes de solutions contre l’émigration irrégulière. L’emploi des jeunes, le financement des projets de jeunes et de femmes sont entre autres des solutions qui peuvent retenir sur place les candidats à l’émigration irrégulière. De la mémé veine, Partners West Africa Sénégal fait parler ces populations contre les recrutements par les réseaux extrémistes. Ici, les différents participants qui ont montré leur engagement et leur détermination à faire face a ce fléau, ont lis l’accent sur une collaboration seine entre civils et forces de sécurité. Une collaboration qui doit passer par l’adoption du culte de la dénonciation, créer dans les quartier ou villages des cadres de concertation ou cercles relais devant travailler en droite ligne avec les forces de sécurité. D’ailleurs a cela, la police garantie la protection des sources de dénonciation. Au cours de cette rencontre de dialogue multipartite, Kadija Sidibé et son équipe ont eu des échanges fructueux avec les participants et mémé entre participants, autour de différents thématiques dans le sens de mieux faire face à ces fleaux. L’objectif général est de créer un cadre d’échange entre les populations locales, les autorités administratives et les forces de sécurité pour la prévention de l’extrémisme violent, du recrutement par les réseaux terroristes et de l’émigration irrégulière. A l’arrivée, kolda se dit résolument engagé et déterminé à combattre ces fléaux, avec comme étape importante, la sensibilisation des populations à tous les niveaux de responsabilité.

ELHADJI MAEL COLY