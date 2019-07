Insécurité : Le CCL compte marcher pour la peine de mort.

La question sur le rétablissement de la peine de mort reviens sur la table, et cette fois il ne s’agit pas de simple parole car les acteurs prevoient une marche.

En effet, les partisans du cadre de concertation libéral, ceux de la société civile, et d’autres partenaires ont prévu une marche pour réclamer le retour de la peine de mort.

Le Sg du Cadre de concertation libéral dénonce l’acte des assassins, des bandits de premier niveau qui sement le trouble dans le pays à travers ces paroles: » En ôtant la vie au commandant Tamsir Sané, mais aussi, on se souvient de Binta Camara. Les Sénégalais en ont ras-le-bol. Et sous le régime du président Macky Sall, les forces de sécurité ont reçu un appui considérable de l’Etat pour sécuriser le territoire national. Et j’en félicite le Haut commandant de la gendarmerie, Cheikh Sène qui, dès sa prise de fonction, a réussi à gérer la sécurité de façon permanente dans tous les coins et recoins du Sénégal… »

Pour Mouhamed Samb, » nous devons aider l’Etat. Nous devons, dans tous les quartiers, faire en sorte qu’il y ait des commis patriotiques qui doivent gérer leur cité, en appui avec les mairies et les Conseils régionaux pour que la sécurité soit une réalité… Il n’est pas normal que des gens issues de bonnes familles soient tués chaque jour et que les populations restent impuissants face à ce fléau » .