Football: Patrice Evra se dirige vers sa retraite

Le latéral gauche aux 81 sélections en équipe de France, passé par Monaco, Manchester United, la Juventus Turin et l’Olympique de Marseille notamment, a déjà un projet de devenir entraîneur.Libre depuis son départ de West Ham l’été dernier, Patrice Evra semblait tout droit se diriger vers la retraite. Le défenseur l’a annoncé officiellement dans l’édition du jour de la Gazzetta dello Sport, avouant qu’il souhaitait désormais se tourner vers une carrière d’entraîneur. Il explique au quotidien italien qu’il compte passer sa licence très prochainement afin de pouvoir être coach au mieux dans un peu plus d’un an.

Le Français met donc fin à une carrière riche en rebondissements, marquée par son passage à Manchester United entre 2006 et 2014 sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Avant de terminer sur des notes plus difficiles, avec l’histoire du bus de Knysna pendant la Coupe du monde 2010 ou son coup de pied infligé à un supporter de l’OM en 2017.

Avec comme ambition de devenir coach il s’ y ajoute:« Ma carrière de joueur est officiellement terminée. J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe. Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l’époque que deux de ses joueurs deviendraient coaches de haut niveau : Ryan Giggs et Patrice Evra ».