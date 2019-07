Ce proche de Macky est accusé d’avoir détourné 500 millions…

Il y a quelques années, l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a été éclaboussée par une affaire de détournement de deniers publics portant sur une rondelette somme qui environne le demi-milliard (500 millions) de F CFA qui aurait été dévalisée au CROUS. L’un des premiers suspects, en l’occurence, l’ACP El Hadji Abdoulaye Dia, a été mis aux arrêts et était entendu plusieurs fois. Mais, l’affaire tarde à livrer tous ses secrets. Les nombreux mouvements d’humeur à l’actif des responsables syndicaux(le SATUC) et des étudiants pensionnaires de ce temple du savoir située dans la région septentrionale du Sénégal , n’ont pu obtenir l’effet escompté. El Hadji Dia et ses complices continuent de se la couler douce à «Ndakaaru», aux yeux et à la barbe de nos autorités judiciaires. Mais, la seule question qu’on peut se poser est de savoir qui protège le jeune El Hadji Abdoulaye Dia, par ailleurs, responsable du parti présidentiel à Bambey? Utilise-t-il sa carapace politique pour se servir, en toute impunité, dans les caisses de l’Etat.

Les étudiants de l’UASZ et l’ensemble des syndicats sont plus que déterminés, aujourd’hui, à tirer au clair cette affaire. Ils n’entendent pas baisser la garde .Ils promettent d’autres actions fortes pour que ces détourneurs de l’argent public soient punis à la hauteur de leurs actes si abominables.