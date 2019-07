WADE reçoit le leader de Pastef Ousmane Sonko

Le Président Abdoulaye WADE reçoit en audience Monsieur Ousmane SONKO, Président de PASTEF.

Le Président Abdoulaye WADE a recu en audience Monsieur Ousmane SONKO, Président du PASTEF ce Jeudi 25 Juillet 2019.

M. Ousmane SONKO dit être venu rencontrer le Président Abdoulaye WADE , un grand père pour lui afin de recueillir ses conseils avisés et échanger avec lui sur la situation nationale mais aussi sur différentes autres thématiques d’ordre intellectuel.

Il dit avoir trouvé un homme très généreux qui a capitalisé beaucoup d’expériences dans divers domaines et avec qui il a pris plaisir à échanger pendant plus de 3 tours d’horloge. Ses relations avec Me WADE, dit-il, vont au-delà de la politique. Elles sont empreintes d’affection mutuelle, de respect, d’admiration et de confiance. Me Abdoulaye WADE demeure pour le leader de Pastef, le meilleur président que le Sénégal ait connu car, selon lui, a su à chaque fois dire non à l’impérialisme.

Il révèle avoir abordé avec lui plusieurs points, notamment ;

– la situation actuelle du pays avec l’actualité dominée par des scandales ;

– la gestion familiale du pétrole et celle des autres ressources naturelles par l’actuel Président ;

– La gestion des intérêts stratégiques du Sénégal ;

– La finance islamique. Il a été touché par la confiance du Président Wade qui lui a montré le livre qu’il est en train d’écrire sur cette thématique.

– Une entrevue qui avait aussi une dimension stratégique orientée vers des perspectives politiques.

– Il a aussi tenu à parler du comportement de l’opposition. Celle-ci qui est vite allée répondre à l’appel de Macky SALL sans se poser des questions sur les enjeux de ce dialogue. Il s’est même interrogé sur la bonne foi de ceux qui dans cette opposition semblent abandonner le combat pour le rétablissement de Khalifa SALL et de Karim WADE dans leurs droits qui leur ont été ôtés par la seule volonté de Macky SALL. Il pense que l’opposition ne doit pas servir de caution à ce dernier.

Me WADE et Ousmane SONKO sont sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le dialogue de Macky SALL. Ils considèrent que la participation de l’opposition à celui-ci la détournera des vraies difficultés des populations qui subissent déjà de fortes hausses décidées par le gouvernent sur les prix des produits de première nécessité. Ils comptent établir ensemble des programmes de résistance pour le respect du calendrier républicain.

M. SONKO indexe les différentes politiques menées par Macky SALL ces dernières années. Des politiques qui a fini d’installer notre pays dans des situations économiques, sociales et politiques difficiles.

Le Président de PASTEF a également parlé de M. Karim WADE qu’il considère comme un patriote. Car, explique t-il, il pouvait choisir de consacrer exclusivement à son devenir et à celui de sa seule famille parce qu’il en a largement les moyens et qu’il aurait pu vendre ses compétences en se consacrant uniquement à sa famille. Mais il a préféré, malgré les multiples obstacles, s’investir activement dans le combat pour des changements aujourd’hui indispensables pour sauver le Sénégal.