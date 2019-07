Me Diaraf SOW Et le parti ADAE/J choisissent Dionne comme…

Communiqué

Il est évident que les ennemis existent et continueront toujours d ‘exister mais vous êtes unique Mahammed.

Vous ne fermez jamais ni la porte ni le téléphone; Vous ne savez pas ce que les autres appellent « tendance »; Pour vous, tout souteneur du Président est un ami.

N ‘est ce pas vous qui avez tout fait pour nous contraindre de travailler main en main avec Aliou Sall à Guédiawaye ? Vous nous avez félicité après nos rencontres avec Maguette Sene à Malicounda et Ousmane Cissé à Kebemer. Ça , il faut être généreux pour le faire.

Vous avez du respect et de la considération envers tout le monde et vous ne fermez jamais les yeux sur les difficultés de vos amis.

Vous êtes un homme politique avec un CŒUR !

Votre fidélité et votre loyauté envers votre frère et ami le Président Macky Sall est un secret de polichinelle. Vous êtes ouvert et modeste, poli et travailleur, pieux et généreux.

À 7 heures vous êtes toujours au bureau et vous ne le quittez jamais avant 22 heures.

Véritable homme d ‘État, fonctionnaire rompu à la tâche, Mahammed a tout donné à la patrie.

Mahammed le sage, Mahammed l ‘homme du dialogue et du consensus.

Vos qualités humaines et morales ont déterminé nos choix sur vous.

Toutes ces qualités rares réunies en vous Mahammed, ont determiné notre choix sur vous comme leader et mentor politique derrière le Président Macky Sall.

Dans cet espace politique, vous pouvez certe avoir des ennemis mais un concurrent, vous n ‘en avez pas.

Si nous faisons tous ces efforts, si nous endurons beaucoup de souffrances, si nous prenons des risques et périls pour le Président Macky Sall et son gouvernement, si nous acceptons toutes ses insultes et calomnies à longueur de journée pour le seul tort d être à côté du Président face à ses détracteurs internes et externes, c’est pour l’amour et la confiance totales que nous avons en vous Mahammed.

Cette amour et considération que nous avons en vous, nous l ‘assumons pleinement:

Vous avez une avance sur tous vos détracteurs parce que vos ennemis ne pourront jamais arrêter la destinée d ‘un homme.

Nous sommes tous des Dionnistes purs et durs.

Me Diaraf SOW Sg parti ADAE/J