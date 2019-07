Hé fédéraux où est l’argent du Mondial ? Par Ibou Sene

Déjà quasi un an (12… longs… mois) et rien, rien du tout, motus et bouche scotchée ! Personne ne parle de l’argent du Mondial de chez Poutine. C’est quoi le problème ? Faut-il attraire et ester en justice ? Faut-il marcher et le réclamer urbi et orbi, dans la ville et sur la planète ? Que faut-il faire vraiment ? Que de questions ! Le blé est –il tombé ? Dans quelles poches ? Est-il déjà dépensé ? A-t-on commencé à libérer ? Qui autorise ? Au profit de qui ? Pour quelles raisons ? Autant …que l’on se pose et encore et légitimement ? Car du flou et de l’opaque naît toute forme de suspicions et la ligne adoptée … (par qui… ?) du reste renforce le flou …non artistique mais prémédité devons –nous dire. Depuis que les versements ont été opérés (sûrement !) ou bien, que de mois et de semaines de break ! Les élections (fourre-tout) et prétextes tous azimuts derrière nous, il est temps d’expliquer et de s’expliquer surtout car les fonds alloués, ce sont des deniers publics et relèvent de la comptabilité nationale d’où une certaine traçabilité voulue et exigée. Personne n’a le droit d’user et d’en faire usage comme bon lui semble et à la barbe de l’opinion. Et cela y ressemble avec tous les bruits autour sur des dépenses déjà effectuées et des largesses notées alors qu’aucune évaluation n’est effective. Au nom de quoi ? Sûrement urgence et cas de force majeure (mineure way !) seront brandis pour des justifs. Non, ce ne doit pas être ainsi dans un pays organisé comme le nôtre et qui a eu à subir dans sa chair les affres d’une mauvaise gouvernance de fonds de retombées sportives par suite de campagne. COREE/JAPON est encore vivace et l’on a souvenance des prolongations judiciaires du mondial sud est asiatique avec les incarcérations et LP décernées par le parquet de l’époque. Si ce n’était la magnanimité du juge (hum !), beaucoup seraient encore derrière les barreaux et auraient remboursé jusqu’au dernier sou. Grave qu’au Sénégal, aucune leçon n’est tirée et on n’apprend pas du passé ou c’est du « Ma Tay » . De telles sommes (combien de milliards ?!) 10, 15,20 ,100 milliards reçus ! Ma tay et tant qu’on aura pas communiqué et présenté les rapports financiers , les bruits courront (infox ou ?) , les fédéraux l’auront voulu avec ce silence coupable dans la gestion de fonds très loin d’être privés. S’y ajoute la CAN…où l’échec est fêté avec des « battrés » de folie et Cameroun 2021 se pointe et toujours rien ! Les élections …très loin derrière nous …qu’est-ce qui retient maintenant les fédéraux pour une audience publique sur les tenants et aboutissants de ces deniers publics. Déjà l’infraction est constatée avec ce long silence et cette longue période. En matière de procédure, les délais sont importants et tout ce temps –là pour peaufiner et nettoyer …avouez que c’est trop et la faute est lourde. Beaucoup de chefs d’accusation peuvent être évoqués, les uns aussi béton que les autres pour astreindre devant les tribunaux de la République. En attendant le tribunal de la rue publique instruit et suit le dossier et bientôt le verdict , le délibéré étant déjà. Déjà d’ailleurs même si maintenant les explications après cette bronca de réprobations, la faute est déjà constatée et les sanctions …attendues. Hé fédéraux, abonnés aux per diem et autres frais de missions pour un oui ou pour un non ,le peuple réclame son argent ! Thiey sunugal !

IBOU SENE KAOLACK