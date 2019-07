Les Saltigués de Fatick en colère contre…Macky

Le parti du président Macky Sall risque de connaître des lendemains sombres les prochains jours

Ce sont les Saltigués qui se sont prononcés

Le motif de ce mouvement d’humeur est qu’ils se sentent frustrés et avec toute les populations de Fatick, ville natale du chef de l’État. Les Saltigués ne peuvent pas concevoir qu’un fils du terroir soit à la tête de ce pays et que tout manque là bas. Du point de vue sanitaire, l’insalubrité a fini de gagner du terrain causant par la même occasion la prolifération de la maladie du Dengue. Tous les responsables qui venaient souvent en aide aux populations sont mis en touche et écartés de la gestion des affaires de l’État.

De Fatick au Fouta , deux localités estampillées bastion du président de la république, on note une vague de contestation qui rumine sa colère et sa frustration à perit feu. Ce qui de s’embraser a tout moment. Ce mouvement spontané se faut remarqué à Matam et a Podor mais aussi en Casamance. Certains membres de la cellule de Ziguinchor Debout sont courtisés par des responsables locaux de Pastef, le parti de Ousmane Sonko.

Revenant sur la frustration des Saltigués.ils multiplient les rencontres pour peaufiner des stratégies allant dans le sens de voir les voies et moyens pour combattre cette injustice qui continue de snistaller dans le parti présidentiel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn