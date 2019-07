Gana Gueye au PSG…c’est la visite médicale

Idrissa Gana Gueye se rapproche du Paris Saint-Germain. Et il est désormais certain que le milieu de terrain va signer. Plusieurs médias français et anglais indiquent depuis quelques jours qu’un accord a été trouvé entre les dirigeants d’Everton et ceux du PSG concernant le milieu de terrain sénégalais.

Aux dernières nouvelles, Gana Gueye devrait passer la visite médicale dimanche ou lundi au plus tard.

A noter que l’ancien Lillois devrait signer pour 4 ans pour un transfert de 30 millions d’euros (plus 2 millions en bonus).