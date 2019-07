Invité par l’Association Yathi Breizh de l’ancien international de Basket, Kabir Pene qui organise la 6eme édition du camp de basket à Thiès. Le technicien Français Christian Gourcuff qui a entraîné Lorient, Le Mans, Rennes, mais qui a aussi dirigé la sélection algérienne estime que le fait de perdre une finale de Can contre le court du jeu n’est pas un drame.

D’ailleurs pour l’ancien entraîneur du club qatari d’Al Gharrafa, le Sénégal est peut être la meilleure équipe d’Afrique « Le football Sénégalais se porte bien il faut se détacher d’une défaite ce n’est pas parce on n’est battu contre la cour du jeu en finale de la Can que c’est un drame le plus important c’est qu’il y a une dynamique il y a la qualité j’ai joué un match avec l’équipe nationale d’Algérie contre le Sénégal lors de la Can 2015. J’ai eu la chance de gagner mais je savais que le Sénégal dispose d’un groupe de qualité je pense que le Sénégal est peut-être la meilleure équipe d’Afrique car il y a un réel potentiel un entraîneur sénégalais qui est compétant », a déclaré en conférence de presse le technicien breton qui est tombé sous le charme de la sélection Sénégalaise

