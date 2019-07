Ces Wadistes qui ne font pas le poids face à…Macky

Pape Diop, Idrissa Seck, Madické Niang : Un jeu de duperie

Idrissa Seck, Pape Diop, Me Madické Niang ont ceci en commun et qu’ils partagent avec le Président Macky Sall, tous avaient été des serviteurs de l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade qu’ils ont servi durant son magistère, mais qu’ils ont quitté à un moment de l’histoire, dans des conditions pour chacun d’eux particulières.

Tout puissant numéro 2 du Parti démocratique sénégalais à l’époque, l’ancien Premier ministre que tout le monde désignait comme étant le futur successeur du Président de la République de l’époque, Me Abdoulaye Wade, et très craint à l’époque, avait par la suite connu une chute en enfer. Avec son éviction de son poste de Premier ministre, son emprisonnement en 2004, suite à l’affaire des chantiers de Thiès qui n’était qu’un prétexte que pour se débarrasser de lui. A l’époque, avec les pouvoirs qui lui avaient été confiés, Idrissa Seck gênait l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade qui avait comme projet une dévolution monarchique du pouvoir avec son fils Karim Wade.

Depuis l’élection présidentielle de 2019 dont il a légitimement contesté les résultats, Idrissa Seck s’emmure dans le silence. Un silence que l’on peut qualifier de douter. Avec tout ce que traverse depuis le Sénégal, toutes les polémiques qu’il y a, Idrissa Seck se tait. Ce silence interroge. D’autant plus, que les rangs de son parti se dégarnissent avec les départs de ses plus grands défenseurs, dont Abdourahmane Diouf.

Dans le même registre, on s’interroge sur le silence de Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis qui avait sa candidature à l’élection présidentielle être recalée par les parrainages. Très virulent contre le Président Macky Sall, Pape Diop s’est subitement emmuré dans le silence. Lui aussi, comme Idrissa Seck, voit les rangs de son parti se dégarnir. Contrairement à Idrissa Seck et à Pape Diop, Madické Niang n’est pas abandonné par ses militants, mais évite de se prononcer sur des questions de l’heure qui heurtent le régime du Président Macky Sall.

Pourquoi donc, au moment où le Sénégal est confronté à de sérieuses difficultés budgétaires, est emporté par la polémique sur les contrats autour du pétrole et du gaz avec en ligne de mire l’affaire Pétro-Tim, Pape Diop, Idrissa Seck et Madické Niang, dans un passé très récent très ample à tirer sur le régime, choisissent de se taire.

Pape Diop, Idrissa Seck et Madické Niang sont dans les affaires et connaissent des fortunes diverses en ce moment. Ceci expliquerait-il leurs silences devenus douteux ? En tout cas, on assiste à un jeu de duperie de la part du trio.

Thiémokho BORE