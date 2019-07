Après 10 jours de campagne électorale intensément vécue à Bignona et dans les grands lieux de concentration du transport, l’heure est venue pour les professionnels du volant de choisir entre 4 prétendants au fauteuil de Président de la gare routière de Bignona. Le Président sortant Ousseynou alias Karamba Goudiaby fait face à trois autres candidats ; Cheikh Sountou Badji, Ibou Missira Diédhiou et Demba Manga. Cependant, il faut noter que les candidats Ibou Missira Diédhiou et Demba Manga ont désisté à la dernière minute pour rallier respectivement Cheikh Sountou Badji et Ousseynou Karamba Goudiaby. Mais leur désistement est intervenu alors que leur candidature était déjà validée ; c’est pour cette raison que leur bulletin figure dans le seul bureau de vote logé dans les locaux de la gare routière. Il faut dire que le vote a bien démarré à 8 heures et se déroule sans incident pour le moment. La gendarmerie présente sur les lieux avec à sa tête le commandant de la brigade de Bignona veille au moindre fait qui pourrait perturber le bon déroulement du scrutin.

Cependant, le camp de l’opposition ne semble pas trop rassuré car ayant descellé « des irrégularités » sur le fichier des électeurs. En effet, le chef de fil de l’opposition, Cheikh Sountou Badji dit avoir détecté des anomalies, 32 au total c’est-à-dire 20 permis anormaux et 12 défaut de catégorie sur les 504 électeurs inscrits.

Les bureaux de vote vont être fermés à 18 heures et c’est seulement à l’issue du décompte des voix qu’on saura le nom du nouveau Président de la gare routière de Bignona

L.BADIANE pour xibaaru.sn